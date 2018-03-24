خطورة كارثية لتعمد تأخير الحمل الأول

متابعات(صدى):

حذر الدكتور محمد قطان، استشاري النساء والتوليد، المتزوجين حديثًا من خطورة تعمد تأخير الحمل الأول باستخدام بعض الوسائل، وذلك لتسببها في الإصابة بالعُقم.

حيث أوضح ” قطان ” ، أن الواقع الطبي يشير إلى تعرض السيدات للإصابة بالعقم المؤقت أو تأثر جهاز الحمل مستقبلًا، نتيجة استخدام حبوب منع الحمل في بداية الزواج.

وأشار استشاري النساء والتوليد، إلى أن الدراسات الطبية تحذّر من تأجيل الحمل الأول، تجنبًا للعوائق الصحية المُتسببة في منع الحمل، مطالبًا بمراجعة الطبيب المختص للحصول على استشارات صحيحة، في حالة التفكير في تأخير الحمل، فيما لفت لإمكانية تقنين الإنجاب بعد المولود الأول.