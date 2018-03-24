3 مشروبات تخلصك من دهون الأرداف

متابعات(صدى):

تعتبر الأرداف من أكثر مناطق الجسم التي من الصعب التخلص من دهونها، لذلك يجب أن تعتمدي على ممارسة الرياضة إلى جانب تناول المشروبات التي تحرق الدهون مثل:

المشروب الأول:

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل

ملعقة من القرفة

ملعقة صغيرة من الكمون

عصير ثمرة ليمون

كوب ماء مغلي

الطريقة:

تُوضع المكونات السابقة في كوب من الماء المغلي وتترك لمدة 10 دقائق حتى تترسب ثم نتناوله قبل أي وجبة بساعة.

المشروب الثاني:

المكونات:

باقة من الكرفس

ثمرتا كمثرى

ثمرتا تفاح أخضر

ملعقة من العسل

ملعقة من القرفة

عصير ثمرة ليمون

الطريقة:

تُمزج هذه المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس واحرصي على تناول كوب كل يوم.

المشروب الثالث:

المكونات:

كوب ونصف من ثمار التوت المجمد

كوب من عصير الرمان من دون تحلية

ثمرة رمان

الطريقة:

تُخلط المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي، ونحرص على تناول هذه المشروب مرة في اليوم.