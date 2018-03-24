3 مشروبات تخلصك من دهون الأرداف
تعتبر الأرداف من أكثر مناطق الجسم التي من الصعب التخلص من دهونها، لذلك يجب أن تعتمدي على ممارسة الرياضة إلى جانب تناول المشروبات التي تحرق الدهون مثل:
المشروب الأول:
المكونات:
ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل
ملعقة من القرفة
ملعقة صغيرة من الكمون
عصير ثمرة ليمون
كوب ماء مغلي
الطريقة:
تُوضع المكونات السابقة في كوب من الماء المغلي وتترك لمدة 10 دقائق حتى تترسب ثم نتناوله قبل أي وجبة بساعة.
المشروب الثاني:
المكونات:
باقة من الكرفس
ثمرتا كمثرى
ثمرتا تفاح أخضر
ملعقة من العسل
ملعقة من القرفة
عصير ثمرة ليمون
الطريقة:
تُمزج هذه المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس واحرصي على تناول كوب كل يوم.
المشروب الثالث:
المكونات:
كوب ونصف من ثمار التوت المجمد
كوب من عصير الرمان من دون تحلية
ثمرة رمان
الطريقة:
تُخلط المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي، ونحرص على تناول هذه المشروب مرة في اليوم.
رااايق[ عدد التعليقات: 4217 ] نشر منذ 7 دقائق
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