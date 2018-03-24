ابن عاق يضرب أمه العجوز بقسوة لعدم ترتيبها المنزل

بكين(صدى):

كشفت الشرطة في جنوب شرقي الصين، عن قيام شاب بضرب والدته العجوز التسعينية بوحشية وذلك في مقطع فيديو صادم وصل إليها.

وأظهر مقطع الفيديو، السيدة العجوز وهي تجلس على كرسي بينما يقوم ابنها بضربها بقسوة، محاولة تفادي الضربات والدفاع عن نفسها ولكنها سرعان ما تخور قواها وتضعف لعدم قدرتها على صد ضربات ولكمات ابنها القوي.

وقام الابن العاق بالامساك بوالدته من عنقها وإجبارها على الانحناء، وتوجيه ضربات متتالية لها على رأسها، ثم تركها لثوان قليلة وعاد ليوجه لها صفعات على وجهها النحيل الضعيف.

وفي السياق نفسه، أوضحت الشرطة أنه بعد القبض على الجاني اعترف باعتدائه الوحشي على والدته؛ مبررًا ذلك بأنها دائمًا ما تترك المنزل في حالة من الفوضى وعدم الترتيب.