حبيب الحبيب وأسعد الزهراني بمسلسل جديد بديل عن ” سيلفي “

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت مصادر، أن الفنانين حبيب الحبيب وأسعد الزهراني، أنهيا جزء كبير، من عمل تلفزيوني كوميدي جديد، سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل؛ ليكون بديلاً لمسلسل ” سيلفي ” .

ووفقًا لما ذكرته المصادر، أن المسلسل يجري تصويره حاليًا بدبي، وتم الانتهاء من 80% من حلقاته، حيث تقدم الحلقات على أجزاء، تتكون كل حلقة من خمسة أجزاء، كما تم اختيار اسم مبدئي له وهو ” عوض في ورطة ” .

يجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع، أن يحل الفنان ناصر القصبي، كضيف شرف في أحد حلقات مسلسل ” عوض في ” ورطة “.

من الجدير بالذكر، أن المسلسل الجديد من تأليف الكاتب خلف حربي، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة الفنان محسن الشهري، كما يشهد مشاركة الفنانة شمس الكويتية، التي ستشارك في دور مغنية.