الفيفا يشيد بالرباعي العربي في وديات المونديال.. ويعلق على لعنة رونالدو

ماجد محمد(صدى):

علق فيفا في تقرير له، على المباريات الودية التي انطلقت أمس بين عددًا من الدول؛ التي تستعد لخوض معركة مونديال روسيا.

ووصف فيفا البداية بأنها قوية؛ حيث حقّق كل من منتخب تونس ونظيره المغربي انتصارين مهمين على إيران وصربيا على التوالي.

وعلى جانب أخر وبنتيجة أخرى ليست سيئة تعادل الأخضر مع أوكرانيا بهدف لكل منهما، حيث كان المنتخب نديًا قويًا أمام أوكرانيا، ونجح في التعادل بعد أداء قوي.

وعلى جانب أخر وفي مباراة حماسية ومثيرة اجتمعا خلالها نجمين كبيرين؛ حيث التقي المنتخب المصري الذي يضم نجم ليفربول محمد صلاح، بالمنتخب البرتغالي الذي يلعب بين صفوفة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالد.

وعلى الرغم من إجادة منتخب الفراعنة على مدار 90 دقيقة، وإحراز هدف التقدم بأقدام صلاح في الشوط الثاني؛ إلا أن الدون رفض الاستسلام؛ حتى سجل في الوقت بدل الضائع الذي قُدر بـ 4 دقائق، هدفين ناريين حرما الفراعنة من التقدم.