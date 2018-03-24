7 تدابير أساسية لبشرة صحية

متابعات(صدى):

البشرة الصحّية لا تحتاج فقط إلى الكريمات المُلائمة لنوعها، إنما تتطلّب أيضاً 7 تدابير أساسية يشدّد عليها أطباء الجلد يجب تطبيقها بحذافيرها .

الحماية من الشمس

هناك مجموعة منتجات ومكوّنات مهمّة لعناية شاملة بالبشرة، لكنّ واقي الشمس يأتي في المرتبة الأولى بينها. المرطّب الصباحي الذي يحتوي ” SPF ” يضمن أنّ الوجه محميّ يومياً. واقي الشمس المُقاوم للمياه يُلائم الأنشطة الخارجية، وبالتالي يساعد على الوقاية من حروق الشمس وسرطان الجلد.

كذلك فإنّ استخدام الـ ” SPF ” يحمي من آثار مستحضرات التجميل غير المرغوبة الناتجة عن التعرّض لأشعة الشمس، كتلوّن البشرة، والجلد الملطّخ، والتجاعيد المُبكرة. إشارة إلى أنّ الحماية من الشمس لا تعني فقط استخدام الكريمات الواقية من الشمس، إنما تشمل أيضاً ارتداء قمصان خفيفة طويلة الأكمام، وبنطلون، ووضع قبّعة واسعة الحواف ونظارات شمسية.

استخدام الـ ” Retinoids ”

تساعد هذه المشتقات الموضعية للفيتامين A على زيادة دوران الجلد وتجديده، ومنع انسداد المسام، وتحفيز إنتاج مزيد من الكولاجين. يؤدّي هذا الأمر إلى جعل البشرة أكثرَ إشراقاً ونضارة، ومحاربة الخطوط الدقيقة والتجاعيد. يُنصح بتطبيق الـ ” Retinoids ” مساءً قبل الخلود إلى الفراش، وبعد غسل الوجه. وفي حال التعرّض للجفاف أو التقشير، يمكن عدمُ استخدامه يومياً في البداية أو الحرص على وضع مرطّب فوقه.