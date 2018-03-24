الأغذية الفاسدة تودي بحياة نصف مليون شخص سنويا

واشنطن(صدى):

كشف تقريرًا صادرًا عن منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، عن إصابة نحو 600 مليون شخص في العالم بالأمراض الناجمة عن أغذية ملوثة سنويًا، يموت منهم نحو 500 ألف، ثلثهم من الأطفال الصغار.

وأشارت ” الصحة العالمية ” ، إلى أن شخصًا من كل 10 أشخاص يصيبه المرض بعد تناوله أغذية مصابة ببكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو سموم أو مواد كيميائية.

وتحدث الدكتور ازواكي مياجيشيما، مدير دائرة السلامة الغذائية بالمنظمة، في هذا الشأن قائلًا: ” الجميع يحارب عدوا غير مرئي ” ، موضحًا أنه بفضل العلم والمعرفة، من السهل تحسين السلامة الغذائية في العديد من الدول.

ولفت التقرير الصادر عن المنظمة العالمية، إلى أن ثلث الوفيات الناجمة عن أمراض غذائية تطال أطفالًا دون سن الخامسة، على الرغم من أنهم لا يشكلون سوى 9% من سكان العالم.