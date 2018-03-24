إحالة قضية الفتاة المعنفة من والدها ” طيف ” إلى النيابة العامة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة تفيد بتعرض فتاة في مدينة صفوى بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، للتعنيف من والدها، حيث انتشر هاشتاجًا بين نشطاء التواصل يحمل عنوان: ” انقذوا طيف ” .

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه تم إحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة، وإشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحكم الاختصاص.

وأشار إلى أن والد الفتاة ” طيف ” كان سبق له أن تقدم ببلاغٍ إلى شرطة صفوى يفيد بتغيب ابنته البالغة 16 عامًا من العمر عن المنزل، وبالتحقيق اتضح أن هناك مشاكل عائلية أدت إلى ترك الفتاة لمنزل أسرتها.