بالصور.. للمرة الثانية في المملكة ” موسيقى الجاز ” تبهر الجماهير بجدة

أماني الغامدي(صدى):

شهدت مدينة جدة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين أضخم مهرجان لموسيقى الجاز في المملكة للعوائل والأفراد، وسط إبهار من الجماهير بالعازفين المشاركين من المملكة ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأقيم الحفل المدعوم من الهيئة العامة للترفيه في مدينة الملك عبدالله بحديقة جمان، بمشاركة 10 من نخبة نجوم الجاز بالعالم، مسجلًا حضورًا جماهيريًا نخبويًا من جمهور ” الجاز ” وعشاقه، لتصل موسيقى الجاز إلى المملكة مرتين خلال هذا العام للمرة الأولى في تاريخها.

وبدأ اليوم الأول للحفل بمشاركة كلًا من اللبناني ” شربل روحانا ” أشهر عازف عود في الوطن العربي، و ” كيني جاريت ” المشهور بأكثر عازفي الساكسفون ألتو إبهارًا في عالم الجاز، و ” ماكوي تانر ” أهم وأبرز عازفي البيانو في عالم الجاز، و ” إريك تروفاز ” المعروف بمزجه بين عناصر موسيقى الهيب هوب والروك.

كما توجت الليلة الأولى من المهرجات بإحدى الفرق السعودية التي تعزف الفيوجن جاز بمجموعة متنوعة من الجاز الكلاسيكية، ليتشارك كل هؤلاء العازفين في نقل جماهيرهم إلى عالم آخر مثالي يمثل البحر بأمواجه وشغفه.

واستهلت فرقة الجاز السعودية التي نشأت في جدة ” ذي برايت سايد ” الليلة الثانية من المهرجان، كما شارك بها ” راوول مايدون ” عازف القيثار المشهور بصوته العذب، و ” آل دي ميولا ” عازف القيتار الأميركي والمشهور بعزف الفيوغن، و يصحبه ” جيسي كوك ” المعروف بمزجه الفريد والمميز بين الجاز، الفلامينكو والموسيقى.

