طالب يعاقب صديقه بطعنة قاتلة.. والسبب ” السخرية “

القاهرة(صدى):

تمكنت قوات الأمن بالجيزة في مصر، اليوم السبت، من إلقاء القبض على طالب؛ لاتهامه بقتل آخر خلال مشاجرة، نشبت بينهما بمنطقة الطالبية.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، أوضح والد الضحية، أن مشادة كلامية وقعت بين نجله والطالب ” هشام.أ ” 18 سنة، حيث تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير على الضحية بسكين، محدثًا إصابته التي أودت حياته؛ بسب سخرية نجله من المتهم.

وكان المقدم علي عبد الكريم، وكيل مباحث الطالبية والعمرانية، تلقى إخطارًا من مستشفى ” أم المصريين ” ، بوصول ” كريم.ع ” 18 سنة؛ وذلك إثر إصابته بجرح طعني بالبطن.

يُذكر أن النقيب أحمد صبري، معاون مباحث الطالبية، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة.