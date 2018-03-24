بالفيديو.. مواطنة تنهال بالضرب على ابنها لمغازلته فتاة بـ ” هلا قلبي “

نايف السالم(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنة تنهال بالضرب على أبنها وهو يقود السيارة، لمغازلته فتاة في أثناء قيادته السيارة.

ويظهر المقطع المتداول اليوم السبت الشاب وهو يقود سيارته ويتحدث مع والدته، ليأتيه أتصال ويرد عليه مرحباً بالمتصل بعبارة ” هلا قلبي ” ، لتسأله والدته مع من تتحدث ليجيبها بأنه أحد أصحابه.

ولم تدخل حيلة الشاب على والدته لتنهال عليه بالضرب وتطلب منه أن ينهي المكالمة، متوعدة إياه إذا فعلها مرة أخرى بالضرب قائلة: “راح أفقع عينك”.