عبدالله صالح: مواجهة أوكرانيا ليس مقياس لشيء

نواف السالم(صدى):

كشف ظهير الأخضر في مونديال 1994 عبد الله صالح، أنه لا يمكن اتخاذ نتائج المباريات الودية كمقياس لأي شيء.

وأوضح ” صالح ” أن الأخضر في مونديال أمريكا مر بفترة إعداد قوية؛ بدأت بمعسكرين داخلي وخارجي، لعب خلالهما المنتخب عدة لقاءات ودية في الرياض وجدة والدمام داخليًا، وخسر الكثير من تلك اللقاءات الودية؛ إلا أنه تأهل لدور الـ 16 قبل الخروج أمام السويد.

وعلى جانب أخر أشار إلى أن معسكر الأخضر الحالي في إسبانيا يستحق الإشادة؛ مشددًا على أهمية وضع برامج وتخطيط لسير برنامج الإعداد حتى موعد انطلاقة المونديال.

وحقق الأخضر أمس أمام أوكرانيا في مباراة ودية تعادل إيجابي بهدف لكلا منهما.