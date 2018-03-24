الاصابة تُبعد نجم الارجنتين عن الملاعب

نواف السالم(صدى):

تعرض أنخل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين لإصابة عضلية خلال ودية منتخب بلاده أمام إيطاليا، والتي انتهت بفوز ” راقصي التانغو ” بهدفين نظيفين، سيغيب على إثرها عن ودية إسبانيا الثلاثاء المقبل. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه على تويتر، أن دي ماريا أصيب في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن وسيغيب عن ودية إسبانيا التي سيستضيفها ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتانو.

وقال دي ماريا عقب المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر :” أنا سعيد للغاية بالفوز، علينا أن نسير على نفس الطريق لنقدم أداء جيداً في المونديال، الإصابة ليست خطيرة ولكننا لا نريد أن نفاقمها، أنا مطمئن “.