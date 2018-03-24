القبض على رجل وامرأتين حولوا منزلا مهجورا إلى وكر لممارسة الرذيلة بعسير

أبها(صدى):

قادت معلومات الجهات الأمنية في محافظة محايل عسير من ضبط 3 وافدين رجل وامرأتين؛ حوَّلوا منزلاً مهجورًا إلى وكر لممارسة الرذيلة وتعاطي المسكرات والمخدرات.

وأوضحت مصادر في تفاصيل الحادثة أنه لوحظ من خلال العمليات الأمنية تردُّد عدد من الأشخاص على أحد المنازل المهجورة بقرية المقاعد بمحايل، وتبيَّن أن الموقع يُستخدم للممارسات المشبوهة وتعاطي المسكرات والمخدرات.

وعلى الفور داهمت الجهات الأمنية الموقع وتم تم القبض على رجل وامرأتين، وعثر على قطعتين من مادة الحشيش المخدر، وحزمتَيْن من نبات القات المحظور.