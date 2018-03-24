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بالفيديو.. عريس يشعل حفل زفافه بوصلة رقص ويتفوق على عروسه

بالفيديو.. عريس يشعل حفل زفافه بوصلة رقص ويتفوق على عروسه
متابعات(صدى):

أشعل عريس حفل زفافه بالرقص على الطبلة ، حيث تفوق على عروسه بالرقص الشرقي ، ما أثار حماس المعازيم .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخول العريس تحدى مع عروسه في الرقص على الطبلة، حيث تفوق عليها بتقديم وصلة رقص أشعلت حفل الزفاف.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4217 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا من بعض رجاجيل * هذا الزمان الخارق * !!!! هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 1 ساعة

يهز مكوته احسن من هزها لمكوتها

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