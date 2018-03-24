بالفيديو.. عريس يشعل حفل زفافه بوصلة رقص ويتفوق على عروسه

متابعات(صدى):

أشعل عريس حفل زفافه بالرقص على الطبلة ، حيث تفوق على عروسه بالرقص الشرقي ، ما أثار حماس المعازيم .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخول العريس تحدى مع عروسه في الرقص على الطبلة، حيث تفوق عليها بتقديم وصلة رقص أشعلت حفل الزفاف.