بالفيديو.. عريس يشعل حفل زفافه بوصلة رقص ويتفوق على عروسه
أشعل عريس حفل زفافه بالرقص على الطبلة ، حيث تفوق على عروسه بالرقص الشرقي ، ما أثار حماس المعازيم .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخول العريس تحدى مع عروسه في الرقص على الطبلة، حيث تفوق عليها بتقديم وصلة رقص أشعلت حفل الزفاف.
رااايق[ عدد التعليقات: 4217 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا من بعض رجاجيل * هذا الزمان الخارق * !!!! هههههههههههههه
سردار[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 1 ساعة
يهز مكوته احسن من هزها لمكوتها
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 15 دقيقة
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي