ترحيل 5 آلاف مسلح وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم نقل 5000 مسلح وعائلاتهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، إلى مدينة إدلب شمال سوريا.

جاء ذلك بعد أن كشفت الدفاع الروسية، عن خروج 4120 مسلحًا من حركة ” أحرار الشام ” وأفراد عائلاتهم من منطقة الغوطة الشرقية لدمشق خلال اليومين الماضيين.

جدير بالذكر، أن الجانب الروسي كان قد توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل المعارضة بالغوطة الشرقية على انسحاب مسلحي ” فيلق الرحمن ” ، وهي إحدى أكبر الجماعات المعارضة المسلحة في المنطقة، من كامل الغوطة الشرقية.

كما توصل الطرفان، إلى وقف إطلاق النار في مناطق القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، التي يسيطر عليها ” فيلق الرحمن ” ، وهي مدن وبلدات ” عربين وزملكا وعين ترما وجوبر ” .