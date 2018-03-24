مصرع شرطى فرنسي متأثرا بجراحه في الهجوم الإرهابي جنوبي البلاد

باريس(صدى):

توفى الضابط “أرنو بلترام” (45 عاما) الذى حل محل الرهينة فى الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة فى سوبر ماركت بمدينة “تريب” الفرنسية بجنوب فرنسا متأثرا بجروحه، حسبما اعلن صباح اليوم السبت وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب.

وكتب جيرار كولومب على تويتر: ” المقدم ارنو بلترام تركنا.. مات من اجل الوطن… فرنسا لن تنسى ابدا الدور البطولى لهذا الضابط وشجاعته وتضحياته “، معربا عن دعم فرنسا الكامل لأسرته وأقاربه و رفقائه فى الدرك بمنطقة ” لود “.

وبوفاة الضابط الفرنسي، ترتفع حصيلة الهجوم الإرهابى بحنوب فرنسا لأربعة قتلى بالاضافة الى 15 مصابا.