” أب ” يكسر رأس طفلته لتمنيه مولودا ذكر

واشنطن(صدى):

قام أب في مدينة ماسون، بولاية أوهايو، بضرب ابنته الرضيعة، البالغة من العمر 3 أشهر، بشراسة محمومة؛ مما أسفر عن إصابتها بضرر بالغ، في الدماغ و12 كسرًا في مختلف أنحاء جسدها؛ وذلك لأنها كانت متقلبة المزاج للغاية، ولأنه كان يتمنى مولودًا ذكرًا.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، بدأت الشرطة تحقيقًا، عقب إحضار الاب للطفلة، إلى المستشفى، موضحًا أن حادثًا أليمًا قد وقع لها، واشتبه الأطباء بالأمر، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الوالد، وهو الآن قيد التحقيق، حيث يواجه تهمًا بمهاجمة وتهديد حياة طفلته.

من الجدير بالذكر، أن العائلة كانت قد نشرت لدى ولادة البنت الصغرى، صورًا تعبر عن سعادة الأبوين بالطفلة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لوالدها ” جيسون ” ، الذي كان غير راض عن ولادة ابنة أخرى في العائلة، وكان يتمنى أن يرزق بمولود ذكر.