رقم قياسي جديد لـ داني ألفيس مع البرازيل يكلل بالفوز الساحق

ماجد محمد(صدى):

احتل داني ألفيس الظهير الأيمن للمنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي، المركز الثالث فى قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص السليساو فى مختلف البطولات على مر العصور.

وشارك ألفيس فى الفوز الكبير الذى حققه المنتخب البرازيلى على نظيره الروسي، بثلاثية نظيفة مساء أمس الجمعة، على ملعب “لوجينيكى”، فى إطار استعداد المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2018.

ورفع ألفيس رصيده إلى 106 مباريات بقميص البرازيل فى جميع المسابقات، ليحتل المركز الثالث فى قائمة الأكثر مشاركة بالتاريخ، خلف روبرتو كارلوس “الوصيف” برصيد 125 مباراة، وكافو صاحب الصدارة برصيد 142 مباراة.

وتخطى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى مواطنه لوسيو الذى تراجع للمركز الرابع فى القائمة برصيد 105 مباريات بين عامى 2000 و2011.