التعاون العسكري بين أمريكا والمملكة يعزز جهود مكافحة الإرهاب

واشنطن(صدى):

كشفت صحف أمريكية عن أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، عكس حجم الثقة الأمريكية الكبيرة في المملكة، باعتبارها جزءًا من حل الأزمة في اليمن.

كما أشارت إلى أن صفقة الصواريخ ضد الدبابات تأتي في إطار التعاون بين البلدين، في مواجهة إرهاب القاعدة وداعش في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم أمن المملكة الذي يتعرض لتهديدات عديدة، حيث أوضحت التطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين حاليًا على عكس الحال إبان إدارة الرئيس السابق أوباما.

وفي السياق نفسه، وصفت الصحف الأمريكية، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإصلاحي والرجل القوي، كما لفتت إلى جهوده من خلال سلسلة مشروعات متواصلة لدعم المرأة وقطاع الترفيه.