حولها وكرا للدعارة.. حارس مدرسة يسهل دخول الأشخاص والفتيات لممارسة الجنس

القاهرة(صدى):

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 5 أشخاص وسيدة، بتهمة ممارسة الجنس داخل معهد أزهري، وذلك بعدما سهل لهم الدخول حارس الأمن الليلي مقابل مبلغ مالي.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن قد تلقت معلومات أكدتها التحريات السرية للشرطة تفيد بتسهيل الحارس الليلي للمعهد الأزهري دخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الجنس بداخله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من المباحث من ضبطهم واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الجنس داخل المعهد مقابل أجر، وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك محضر تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة ومحاكماتهم.

وأفادت مصادر أن التحقيقات الأولية مع حارس المدرسة كشفت أنها ليست المرة الأولى بل أنه أعتاد على ذلك مع أشخاص أخرين مقابل حصوله على مبالغ مالية.