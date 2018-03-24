احتراق مجسّم ديناصور عملاق بولاية كولورادو الأمريكية

واشنطن(صدى):

وقال زاك رينولدز، أحد مالكى المنتزه، إنه يعتقد أن عطلا كهربائيا كان السبب فى احتراق المجسم العملاق لديناصور بولاية كولورادو الأمريكية.

وقال رينولدز، إن الدخان انبعث من المجسم لنحو 10 دقائق قبل أن تشتعل به النيران، وتجمع العديد من زوار المنتزه حول الديناصور المحترق، الذى اعتادوا على مشاهدته أحيانا وهو يتحرك ويصدر أصواتا وينفث النار.

وفى منتزه جنوب ولاية كولورادو، اشتعل المجسم العملاق من نوع الديناصور، بحسب صور أبرزتها وكالة “رويترز” وصور صاحب المنتزه فيديو يوثق الحدث، كما يرجح أن سبب الحريق عطل كهربائى.