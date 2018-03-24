تفتيش شركة بريطانية متهمة بجمع بيانات مستخدمي ” فيسبوك “

لندن(صدى):

قام محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا الجمعة، بتفتيش مقر شركة كمبردج أناليتيكا محور عاصفة بسبب مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانونى بيانات خاصة عن مستخدمى فيسبوك لاستهداف ناخبين أمريكيين.

ووصل قرابة 20 مسئولا يرتدون سترات سوداء عليها شعار مكتب مفوض المعلومات إلى مقر الشركة فى وسط لندن بعد قليل من منح قاض بالمحكمة العليا المكتب إذنا بالتفتيش.

وقال شاهد إنه رأى من نوافذ الطابق الثانى المسؤولين، الذين سمح لهم الحراس بدخول المبنى، وهم يفحصون الكتب والوثائق فى شارع نيو أكسفورد المزدحم فى لندن.

كانت إليزابيث دنهام مديرة مكتب مفوض المعلومات قد سعت لاستصدار مذكرة تفتيش لمقر كمبردج أناليتيكا بعدما كشف مصدر مطلع سرب معلومات أن الشركة جمعت معلومات خاصة عن 50 مليونا من مستخدمى فيسبوك لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 2016.