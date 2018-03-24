اتهام أمريكي لـ إيران بهجوم إلكتروني وتفرض عليها عقوبات

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، توجيه اتهامات جنائية وفرض عقوبات على تسعة إيرانيين وشركة إيرانية لمحاولتهم التسلل إلكترونيا إلى مئات الجامعات حول العالم وعشرات الشركات وقطاعات من الحكومة الأمريكية لحساب الحكومة الإيرانية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية فى بيان إن الهجوم الإلكتروني، الذى بدأ منذ 2013 على الأقل، تمخض عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية من 144 جامعة أمريكية و176 جامعة فى 21 دولة أخرى فيما وصفته بأنه أحد أكبر الهجمات الإلكترونية الذى ترعاه دولة.

وقالت وزارة الخزانة فى موقعها على الإنترنت إنها ستفرض عقوبات على المتهمين وعلى شركة يصفها مدعون أمريكيون بأنها تهدف لمساعدة منظمات الأبحاث الإيرانية على سرقة معلومات.