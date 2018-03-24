بالرقص والتقبيل.. بيبي عبدالمحسن تشعل مواقع التواصل وتثير الجدل في زفافها

نورة الشهري (صدى):

شاركت عارضة الأزياء الكويتية بيبي عبدالمحسن، صوراً ومقاطع فيديو من حفل زفافها من زميل دراستها وحبيبها، عبدالله خاجة بعد خطوبة طويلة، إذ ظهرت “عبدالمحسن” وهي ترتدي فستان عرس أبيض شفاف و ترقص فرحةً بجانب زوجها الذي لم يتردد في تقبيلها.

ولاقت الصور ومقاطع الفيديو انتشارا واسعا و لافتاً من قبل محبي ومتابعي بيبي الذين دشنوا وسماً خاصاً بزواجها في موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر” هو ” زواج بيبي عبدالمحسن”، حيث أثارت الصور جدلا واسعا وظهر ذلك في التعليقات على زواج بيبي من قبل متابعيها بين مهنئ لها وبين منبهر بتفاصيل الحفل وملابس واكسسوارات العروسة، وبين منتقد لبعض فقرات العرس التي اعتبروها تشبهاً بدول غربية بعيدة عن عادات دول الخليج والكويت.