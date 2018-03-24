سر إخراج محمد صلاح ” لسانه ” بعد إحراز الأهداف

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب الإيفواري ديديه دروجبا عن سبب الاحتفال الغريب الذي يقوم به المصري محمد صلاح عقب إحرازه الأهداف ، حيث يقوم بإخراج لسانه عقب كل هدف.

وقال دروجبا: “محمد صلاح أصبح قائدًا وزعيمًا ويتضح ذلك من طريقة احتفاله بالأهداف، فهو ليس مجنونًا عندما يخرج لسانه للاحتفال بالأهداف بل فقد يريد أن يقول (نعم..أنا هنا).

وأضاف: “تطور مستوى وأداء محمد صلاح في إنجلترا وإيطاليا في الفترة الماضية بالإضافة لما فعله مع منتخب بلاده وقيادته للتأهل لكأس العالم فى مباراة صعبة للغاية تجعله يستحق لقب أفضل لاعب أفريقي”.

ويحتل صلاح مقدم هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 28 هدفا بعد أن أحرز سوبر هاتريك في المباراة الأخيرة أمام واتفورد .