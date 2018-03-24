السيسي يتناول الإفطار مع القوات الجوية على الأرض

القاهرة(صدى):

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة وجبة الإفطار، في إطار جولة تفقدية للجيش الذي يواصل عملياته العسكرية في سيناء.

وقام الرئيس المصري، بتحفيز الجنود والضباط لدحر الإرهاب والمحافظة على سيادة مصر وكيانها ووجودها، مؤكدا أنه لن يترك مصر عرضة للضياع والخراب.

وأوضح أن جهود شعبه هي التي ستبني الدولة في سبيل الوصول إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء مستقبل مزدهر في جميع المجالات.

واختتم جولته بتوجيه كلمة شكر للجيش لما يقوم به من أعمال بطولية، تخدم البلاد وتحميها، وتستهدف الحفاظ على أمنها ومواطنيها ومقدساتها.