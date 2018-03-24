إعلامي يعترف بأنه ضلل الناس في زمن الصحوة

علي القحطاني (صدى):

اعترف الإعلامي ياسر العمرو، مقدم برنامج “بالمختصر” على قناة mbc ، بأنه كان ممن ضللوا الناس في المنتديات في زمن الصحوة مضيفا أن قبل 1979، عشنا فترة الصراع والخوف من الآخر والكراهية.

وقال الإعلامي في برنامج ترند السعودية إن الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف، الذي اختُطف وقُتل من قِبل عناصر إرهابية وأحرقت ممتلكاته بسبب موقفه تجاه مفتونين، أرادوا تدمير الأمن بأنه رجل شجاع، وضع الوطن بين عينيه، ودفع حياته ثمنًا لشجاعته ووطنيته.

ورد “العمرو” على الانتقادات التي وجهت له بسبب لقائه مع البابا تواضروس، قائلا ” عند اللقاء استلهمت الإرث النبوي – صلى الله عليه وسلم : “إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا؛ فإن لهم ذمة ورحمًا”.