إعلامي يعترف بأنه ضلل الناس في زمن الصحوة
اعترف الإعلامي ياسر العمرو، مقدم برنامج “بالمختصر” على قناة mbc ، بأنه كان ممن ضللوا الناس في المنتديات في زمن الصحوة مضيفا أن قبل 1979، عشنا فترة الصراع والخوف من الآخر والكراهية.
وقال الإعلامي في برنامج ترند السعودية إن الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف، الذي اختُطف وقُتل من قِبل عناصر إرهابية وأحرقت ممتلكاته بسبب موقفه تجاه مفتونين، أرادوا تدمير الأمن بأنه رجل شجاع، وضع الوطن بين عينيه، ودفع حياته ثمنًا لشجاعته ووطنيته.
ورد “العمرو” على الانتقادات التي وجهت له بسبب لقائه مع البابا تواضروس، قائلا ” عند اللقاء استلهمت الإرث النبوي – صلى الله عليه وسلم : “إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا؛ فإن لهم ذمة ورحمًا”.
احمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا بزر ما فك الحفاضه ايام 79 كيف ضلل
A.awad[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش مايكون للتـضـلـيل بـقـيـه … عـنـدما يـرغـب في ذالك …؟؟؟!!!!
غـيـرالمغضوب عليهم ((( ولا الضالين ))) ،،،
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27796 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني صاحب ماضي أسود
كله تضليلxتضليل🤔
عبدالرحمن علي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 50 دقيقة
يقول قبل ١٩٧٩ عشنا زمن الكراهية تجاه الاخر والصحيح بعد ١٩٧٩ بدأ تيار الصحوة ولازال حتى الان منتشر في المدارس بين المعلمين وفي الجامعات باعتراف وزير التعليم ولكن هل الوزارة جادة في اجتثاثهم ام فقط زوبعة فنجان.
متابع[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 16 دقيقة
المعلمين في الغالبيةالعظمى ولاؤهم لوطنهم يغرسونه في طلابهم. …اماالكراهية للآخرين فإن كنت تقصد غيرالمسلمين فمن سمعك يظن أنهم يموتون في حبنا وتركوا المسلمين في حال سبيلهم فكفاك حقدا على المعلمين فهم أبناءالوطن