تحذيرات من منخفض جوي عملاق بداية شهر إبريل على المملكة

حمود العنزي (صدى):

أكدت بعض التوقعات من مرصد البحرية الأمريكية بدول الخليج إلى نشوء منخفض جوي ربيعي عملاق وضخم بداية شهر ابريل تؤدي لظهور السحب الركامية والمزن التي تتسبب لحدوث عواصف رعدية شديدة وسقوط كثيف لأمطار غزيرة جداً قد تصحب بالبرد ورياح شديدة تستمر لأيام متواصلة.

وأوضحت التوقعات أن ذلك يأتي نتيجة مكوث المنخفض في الخليج عدة أيام ومتوقع تسجيل هطول مايقارب 120 ملم لاكثر من بالسعودية الأمر الذي قد يتسبب بسيول وفيضانات.

وتنبه البحرية الأمريكية من مجاري السيول وقد بدأت حالياً أجهزة البحرية الأمريكية والتي تتخذ البحرين مقراً لها تستشعر بهذا المنخفض العملاق الذي يمتد لأسابيع بإذن الله تعالى وكله بفضل من الله .