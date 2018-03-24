تفاصيل.. انتهاء حفل زواج مختلط في مكة بكارثة على المعازيم (صور)
ضبطت شرطة العاصمة المقدسة عددا من الرجال والنساء من جنسية إفريقية، في إحدى المزارع بطريق الفيحاء أثناء تنظيمهم حفل زواج مختلط .
ووردت معلومات لشرطة العاصمة المقدسة عن وجود تجمُّع لمجموعة من العمالة المخالفة بأعداد كبيرة في إحدى المزارع على طريق الفيحاء، ومحاطة بعقوم ترابية.
وأكدت مصادر مطلعة أنه صدرت التوجيهات لقوة المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري، لضبط المخالفين وتبين أن المكان عبارة عن حفل زفاف مختلط لجالية من الجنسية الإفريقية.
وألقت القوات القبض على جميع الأشخاص المخالفين لنظام الإقامة والعمل البالغ عددهم 281 مخالفًا ومخالفة.
وتم إرسال المخالفين إلى مركز الإيواء بالشميسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26633 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27796 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم
أنا فاالفيحاء أمس وقبل أمس
طول اليل
مالاحظتهم الله لايعطيهم عافيه😠
ياريت يعاقبون قبل ترحيلهم.
الحربي[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، عصفورين في حجر 😂😂😂 ماهذه المفاجأة الجميلة يا أفراد شرطة مكّة المكرّمة ✌🏻✌🏻
مباغتة لهؤلاء الفاسقين والفاسقات 👊🏻👊🏻 بَعْد ذَلِك إيداع 😂 في سجن الشميسي 😂😂😂😂
ومن ثمّ ترحيل علَى أقرب رِحْلَة طيران ✈️لإفريقيا السوداء – سود اللَّه وجيههم 😂😂😂
مع وافر المحبة .
مرسيدس[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه لو سويتي الفرح يا عروسه في بيتكم احسن نكبتي العريس مسكين خساير واخرتها كفشوهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44437 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يقويكم يارجال الأمن على كل فاسق ,, آمين ,,
متقاعد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 56 دقيقة
يكملون العرس بافريقيا