تفاصيل.. انتهاء حفل زواج مختلط في مكة بكارثة على المعازيم (صور)

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة العاصمة المقدسة عددا من الرجال والنساء من جنسية إفريقية، في إحدى المزارع بطريق الفيحاء أثناء تنظيمهم حفل زواج مختلط .

ووردت معلومات لشرطة العاصمة المقدسة عن وجود تجمُّع لمجموعة من العمالة المخالفة بأعداد كبيرة في إحدى المزارع على طريق الفيحاء، ومحاطة بعقوم ترابية.

وأكدت مصادر مطلعة أنه صدرت التوجيهات لقوة المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري، لضبط المخالفين وتبين أن المكان عبارة عن حفل زفاف مختلط لجالية من الجنسية الإفريقية.

وألقت القوات القبض على جميع الأشخاص المخالفين لنظام الإقامة والعمل البالغ عددهم 281 مخالفًا ومخالفة.

وتم إرسال المخالفين إلى مركز الإيواء بالشميسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.