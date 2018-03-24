بالفيديو.. مواطنون يكشفون دلالة الأرقام المدوَّنة على علب زيوت السيارات

علي العنزي(صدى):

أعدت فضائية ” الإخبارية “، تقريرا حول دلالة الأرقام المدونة على علب زيوت محركات السيارات.

وسأل التقريرالمواطنين لاختبار معرفتهم بدلالة تلك الأرقام، وتنوعت إجابات المواطنين بين الطريفة والغريبة، في حين استطاع بعضهم تقديم إجابات صحيحة بأن الأرقام ترمز لدرجة لزوجة الزيت، فكل رقم يدل على درجة لزوجة محددة.

جاء ذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية والسلامة المرورية ” الله يعطيك خيرها ” التي تشارك في تنفيذها عدة جهات حكومية.