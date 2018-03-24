بالفيديو.. مواطنون يكشفون دلالة الأرقام المدوَّنة على علب زيوت السيارات

بالفيديو.. مواطنون يكشفون دلالة الأرقام المدوَّنة على علب زيوت السيارات
أعدت فضائية ” الإخبارية “، تقريرا حول دلالة الأرقام المدونة على علب زيوت محركات السيارات.
وسأل التقريرالمواطنين لاختبار معرفتهم بدلالة تلك الأرقام، وتنوعت إجابات المواطنين بين الطريفة والغريبة، في حين استطاع بعضهم تقديم إجابات صحيحة بأن الأرقام ترمز لدرجة لزوجة الزيت، فكل رقم يدل على درجة لزوجة محددة.
جاء ذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية والسلامة المرورية ” الله يعطيك خيرها ” التي تشارك في تنفيذها عدة جهات حكومية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27793 ] نشر منذ 28 دقيقة
الزيوت الموجودة حاليآ
كلها نوعية وحده
لحد يضحك عليكم
وأنتشر مقطع قبل امس لشخص معه علبة زيت من الجديد
ويدعي إن قيمتها٤٥ريال فاالبنشر
و٢٢ريال فمحلات قطع الغيار
وانا لقيته فاالبناشر ب٢٥ريال
يقولون يمشي معك عشرة الف كيلو
لاتصدقونهم
وتعدمون مكاين سياراتكم
في طريقة للكشف ع زيت مكينة السيارة
طلع العيار وشف الزيت حطه بين اصابعك وتأكد إن كان فيه لزوجه
لاتغير
خصوصا آيام البراد
مايخرب الزيت بسرعة
وأنسب وقت للتغيير هو٥٠٠٠ألف كيلو
باالنسبة للسيفون غير مره والثانية لا
يعني مره ومره
مع العلم ياشباب
اغلب أصحاب البناشر
يغيرون زيوت لسياراتهم من القطرات الي يجمعونها
من بعد تفريغ علب الزيت لسيارات الزباين
ويبيعونه من العماله الوافده
يحطون منه لسياراتهم