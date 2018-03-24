اليمن يدين حادث إطلاق النار فى بلدة تريب جنوب فرنسا

فهمي محمد(صدى):

أدانت اليمن حادث إطلاق النار الذى وقع فى بلدة تريب جنوب فرنسا، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان وزارة الخارجية اليمنية، أن حكومة الجمهورية اليمنية تستنكر بشدة هذا العمل الإجرامى الذى استهدف الجمهورية الفرنسية الصديقة وتؤكد تضامنها الكامل مع حكومة وشعب فرنسا تجاه هذا الاعتداء الذى تعرضت له.

وأضاف البيان “ندين هذه الأعمال الإرهابية لندرك جيداً أن سياسة الابتزاز التى تمارسها الكيانات الإرهابية ضد المجتمع الدولى لا يجب أن تمر دون عقاب يتبعه التجفيف الكامل لمنابع التّطرف والإرهاب ومصادر تمويلهما”.