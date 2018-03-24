مواطنون يوافقون على تطبيق عقوبات بديلة على المخالفين للأنظمة المرورية

علي القحطاني (صدى):

أعرب عدد من المواطنين، عن أرائهم في تطبيق العقوبات البديلة على المخالفين والمتجاوزين للأنظمة، خاصة المرورية منها، والتي يراد بها دعم وتقويم سلوك المخالف بخدمة يقدمها لفئة اجتماعية أو جهة غير ربحية، بدلاً من دفع الغرامات المالية.

ووافق بعضهم، على تطبيق العقوبات البديلة، مؤكدين أن البعض لا يهمه سداد قيمة المخالفة، وأن العقوبات البديلة قد تكون ذات جدوى، فيما خالفهم آخر الرأي لعدم مناسبتها لمجتمعنا، فيما أشار آخر إلى أن تطبق الغرامات المالية أولاً، فإذا لم تصلح مع شخص معين، تطبَّق عليه العقوبات البديلة.