تفاصيل.. تحول ” القشلة العسكرية ” من معسكر حربي إلى مزار سياحي

عادل الحربي (صدى):

بسبب أهميتها التاريخية في المملكة منذ إنشائها كموقع لأفراد الجيش في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، تحولت قلعة “القشلة العسكرية” بحائل إلى مزار سياحي خلال الفترة الحالية.

وتعد قلعة “القشلة” التي بُنيت عام 1360 هـ، إحدى أهم القلاع العسكرية شمال غرب المملكة، بعدما أمر الملك المؤسس ببنائها في مدينة حائل لتكون مقراً أمنياً وقلعة لتجهيز الجيوش.

ويوجد بالقلعة التي لها مدخلان 38 غرفة بالدور الأرضي و95 غرفة بالدور الأول، كما تحتوي على 8 أبراج مربّعة الشكل، فيما يعد أهم مميزات الشكل العام للقلعة هو بناؤها مستطيل الشكل على مساحة 20 ألف متر مربع.

وتعددت وظائف القلعة منذ بنائها وفقاً لـ”العربية”، فكانت البداية مع استخدامها مأوى لأفراد الجيش العسكري في عهد الملك المؤسس لاستتباب الأمن، قبل أن تتحول إلى مقر لشرطة المنطقة حتى عام 1975، لتصبح حالياً مزاراً سياحياً وتاريخياً؛ لجذب السياح والزائرين من داخل المملكة أو من خارجها.