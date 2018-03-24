” الأرصاد ” تحذر من تأثر الرؤية الأفقية في عدد من المناطق بسبب الرياح المثيرة للأتربة

عادل الحربي (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد عدة تنبيهات بشأن تأثر الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة اليوم (السبت)؛ بسبب نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح النظام أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 50 كم/الساعة أو أكثر، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم.

وحذّر النظام من تأثر مناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة والشرقية بالأجزاء الشمالية منها ومكة المكرمة بالأجزاء الشرقية منها من تأثر مدى الرؤية الأفقية بنشاط الرياح السطحية المتسببة في إثارة الأتربة والغبار، مبيناً أن تلك الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 من مساء اليوم.