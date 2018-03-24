عروس تصر: ” ياجيب شاص. .يا ما في زواج “
رفضت مواطنة جنوب محافظة الطائف إتمام مراسم الخطوبة بعد أن بأت جميع المحاولات بتقريب وجهة نظر العروسان بالفشل بعد أن أصرت على أن يكون من بين مهرها “جيب شاص”.
وتعود التفاصيل وفق مصدر خاص بـ”صدى” إلى أن الشاب وأسرته وافقوا على جميع ماطلبته العروس من مال وذهب؛ الا انه وبعد أن عرف الجميع بأن من طلباتها ” جيب شاص” دفع بأسرة الشاب إلى طلب الفتاة التراجع عن شرطها الذي اعتبروه غريب في جميع الزواجات التي تمت في محيطهم.
وأضاف المصدر ايضا ان طلب الفتاة الذي قوبل بالرفض من الشاب كان مقدمة لها في قيادة المركبة؛ بعد سريان قرار السماح بقيادة المركبات في المملكة.
وبين المصدر إلى عدم فهم بعض السيدات لمضمون القرار حيث أن القرار يأتي للضرورة وليس من باب التفاخر أو الواجب الملزم ؛ وهو ما دفع بفتاة شابة إلى التضحية بالزواج والاسرة من أجل امتلاك مركبة وقيادتها بنفسها .
الحربي[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، وَاللّه ياللي يخلِّي زوجتَه تسوق إنه مخالف للدين الإسلامي العَظِيم ✍🏻✍🏻 ورخمة ولافيه
خَيْر أبد ⬅️ وَهَذَا الفِعل الحَرَام 🔥 دياثة وشغل جرارين لاعندهم لاشرف ولا غيرة و لا حفظ للعرض ➡️➡️
أنا ما أدري وش فِيهَا النَّاس إنجنت صارت تتبع أهواء النفس ⬅️ الأمارة بالسوء ➡️ وصارت تنبطح لتعاليم
أمريكا سيّدة الْكُفْر والدعارة 🔥 والغرب أهل الضلال والإنحلال 🔥
حتّى هالحريم 😂 ناقصات العقل والدِّين 😂 قامن يقودن الرجال بكلّ مَكَان ؛ ماباقي إلا يحطن برقبة الرجَّال
سِلسلة ويقودنه مثل الكَلْب 😂😂😂
الظاهر – وَاللّه عزّ وجلّ أعلم ؛ أن الشعب بأمس الحاجة إلى طائرات مُحملة بمياه مقري فِيهَا (( رقية شرعيّة ))
ثمّ ترش جَمِيع السكّان بجميع أنحاء البلاد ؛ عَل وَعَسَى يتشافون ويتعافون من هالأمراض الخطيرة ✍🏻😂😂
مع وافر المحبة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27793 ] نشر منذ 1 ساعة
💔
شايب على فراش الموت مسك يد زوجته
وقال لها: يوم أنطردت من العمل كنت واقفة معي
قالت: صح
قال: ويوم خسرت في الأسهم وفلست ما تركتيني
قالت: صح
قال: وأنا مريض وقفتي جنبي
قالت: صح
قال: والحين وأنا أموت وأنت واقفة معي
قالت: صح
قال: ما تلاحظين أن وجهك وجه مصايب
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
صدمها ناكر الجميل
😂😂😂😂
متابع[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 57 دقيقة
هذي بدايتها تضحي بتكوين الأسرة من أجل القيادة
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 34 دقيقة
من حقها تطلب اللي تبيه…وخلوووووها تركب الشاص واللي براسها تسويه بس اهم شي لااااتنسين تشغلين الشيله بعدها👍
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 30 دقيقة
انت يالحربي شغلك الشاغل السب واللعن واحتقار البشر ,
ياأخي دع الخلق للخالق والتفت لنفسك ولأهلك ,,