عروس تصر: ” ياجيب شاص. .يا ما في زواج “

أماني الغامدي(صدى):

رفضت مواطنة جنوب محافظة الطائف إتمام مراسم الخطوبة بعد أن بأت جميع المحاولات بتقريب وجهة نظر العروسان بالفشل بعد أن أصرت على أن يكون من بين مهرها “جيب شاص”.

وتعود التفاصيل وفق مصدر خاص بـ”صدى” إلى أن الشاب وأسرته وافقوا على جميع ماطلبته العروس من مال وذهب؛ الا انه وبعد أن عرف الجميع بأن من طلباتها ” جيب شاص” دفع بأسرة الشاب إلى طلب الفتاة التراجع عن شرطها الذي اعتبروه غريب في جميع الزواجات التي تمت في محيطهم.

وأضاف المصدر ايضا ان طلب الفتاة الذي قوبل بالرفض من الشاب كان مقدمة لها في قيادة المركبة؛ بعد سريان قرار السماح بقيادة المركبات في المملكة.

وبين المصدر إلى عدم فهم بعض السيدات لمضمون القرار حيث أن القرار يأتي للضرورة وليس من باب التفاخر أو الواجب الملزم ؛ وهو ما دفع بفتاة شابة إلى التضحية بالزواج والاسرة من أجل امتلاك مركبة وقيادتها بنفسها .