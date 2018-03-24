” السيبراني ” يبرم مذكرة تفاهم مع شركة نورثروب جرومان

علي العنزي(صدى):

خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، للولايات المتحدة الأمريكية، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة نورثروب جرومان (Northhrop Grumman) وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير أنظمة ومنتجات وحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة.

وتهدف هذه المذكرة إلى التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات بين الجهتين، وتنظيم أولمبياد وطنية في مجال السايبر والبرمجة بالتعاون مع جمعية القوات الجوية الأمريكية منظم أشهر منافسات السايبر، وهي منافسة سايبر باتريوت في أمريكا.

كما تهدف المذكرة إلى إعداد برامج مشتركة وفعاليات لزيادة الوعي في الأمن السيبراني والبرمجة.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، ومن جانب شركة نورثروب جرومان (Northhrop Grumman) الرئيس التنفيذي للشركة.

كما صرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبدالله القحطاني أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل فاعل في زيادة الوعي بالأمن السيبراني والبرمجة، وبث الروح التنافسية من خلال إقامة المسابقات والفعاليات والأنشطة المختصة في مجال الأمن السيبراني.