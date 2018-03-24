تفاصيل جديدة حول مقتل مواطن في مزرعته بسيهات

نايف السالم(صدى):

أكد ابن المواطن الذي عُثر عليه مقتولاً في مزرعته ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف أول من أمس الخميس بعضاً من جوانب الجريمة، لافتاً إلى أن والده علي القحطاني تعرّض لعدة طلقات نارية من عصابة تسللت إلى المزرعة.

وأوضح مشبب علي القحطاني، أن والده ذهب إلى المزرعة كي يتفقد مسجداً بناه، بعدما تعرض مؤخراً للتخريب، فأراد صيانته، لكنه سمع صوتاً مجهولاً، فتتبعه حتى وجد عصابة مسلحة متسللة إلى المزرعة، وحينما هاجمه أفراد العصابة، دافع عن نفسه بشجاعة، إلا أنهم قتلوه بإطلاق الرصاص عليه في يده وفخذه وصدره.

وأشار إلى أن والده يبلغ من العمر 68 سنة، وخدم في الجهات الأمنية لمدة 33 سنة، مبيناً أنهم اتصلوا بالشرطة بعدما تأخر عن العودة من المزرعة.