رد مفحم من القحطاني على حمد بن جاسم حول أزمة قطر

حمود العنزي (صدى):

رد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، على تغريدات حمد بن جاسم التي اختزلت الأزمة مع قطر في بيان تميم بن حمد الذي بث عبر وكالة الأنباء القطرية الرسمية قبل قطع العلاقات.

واعتبر القحطاني، اختزال المشكلة ببيان تميم قبل قطع العلاقات تسطيح واضح للأزمة!

وعرّى القحطاني، حمد بن جاسم في عدة تغريدات عبر حسابه على ” تويتر “، وكتب: ” اختزال المشكلة ببيان تميم قبل قطع العلاقات تسطيح واضح للأزمة! أنت أول من يعلم -جيدًا- تجاوزات السلطة القطرية المتكررة والتعهدات التي قطعتها، مما أكد للجميع دون استثناء -قيادات وشعوب- بأن السلطة تعمل بكل قوتها على التدخل بالشؤون الداخلية للدول ال ٤ وعلى رأسها السعودية “.

وأضاف: “لا حل إلا بالرياض مهما حاولتم، وأنت أكثر من يعلم أن لا أحد في العالم يستطيع فرض شيء عليها.. هي الرياض التي قلتم عنها ماقلتم في تسجيلاتكم مع القذافي وتآمرتم عليها، وهي الرياض التي التزمتم فيها باتفاق ٢٠١٣ والاتفاق التكميلي ٢٠١٤ مع الجميع وأمامهم ونكثتم بعدها كل عهودكم وقسمكم هي الرياض التي لم تتآمر مع الخارج ضدكم.. هي الرياض التي لم تزرع في دولتكم وغير دولتكم خلايا وتنظيمات لهدم الدول الشقيقة.. هي الرياض التي سامحتكم على تآمركم مع القذافي، على مؤامرتكم لاغتيال مليكها، على تمويلكم لمعارضيها، على تسخير ملياراتكم لبناء منصات إعلامية ضدها.. هي عاصمة القرار”.