أطباء عيون يشاركون لأول مرة في حملة تطوعية لعلاج حالات إنسانية بنيجريا

علي القحطاني (صدى):

قام 5 أطباء عيون سعوديين، بالمشاركة في حملة تطوعية؛ لإجراء عمليات جراحة عيون لحالات إنسانية في نيجيريا بدعوة من الحكومة النيجيرية.

وقال استشاري العيون الدكتور رائد العمير، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأطباء السعوديين يتطوعون باستمرار في حملات لإجراء عمليات نوعية بعدة دول إسلامية وفي أنحاء مختلفة من العالم مثل الكاميرون وبنجلاديش ونيبال، لافتاً إلى أن هذه أول مرة يتجه فيها الأطباء السعوديون إلى نيجيريا.

وأشار العمير إلى أن الحملات الطبية التي ينفذها الأطباء السعوديون لا تقتصر على العيون وحسب، بل ثمة حملات أخرى في مجالات الجراحة والأطفال والنساء والولادة وغير ذلك، إلا أن أطباء العيون يفضلون الانعزال في حملة خاصة بهم؛ لأن أدواتهم خاصة وكثيرة ودقيقة.