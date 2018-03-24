بالفيديو.. عرض مبهر لكلب مع مدربته أثناء اكتشاف قنبلة

نورة الشهري (صدى):

آثار عرض لكلب مع مدربته الكثير من الإعجاب وذلك في أثناء ماكان يقوم بالتدريب على اكتشاف قنبلة يدوية.

وقامت المدربة برمي القنبلة وأخذت وضع الانبطاح؛ وقام الكلب هو الآخر بأخذ الوضعية نفسها قبل أن توجهة نحو القنبلة.

وبعدما أخذ الكلب القنبلة، قام بعمل إسعافات أولية لصاحبته لاستعادة التنفس بطريقة مذهلة جدا تكشف عن مدى استجابة الكلاب البوليسية السريعة للمهام المطلوبة منهم بكل احترافية.