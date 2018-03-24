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  3. أب مغامر يقفز من جسر يرتفع 60 مترا برفقة ابنته الصغير

أب مغامر يقفز من جسر يرتفع 60 مترا برفقة ابنته الصغير




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