  • الجمعة 23

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” آل الشيخ ” يمازح محمد صلاح وإعلامي مصري يرد عليه

” آل الشيخ ” يمازح محمد صلاح وإعلامي مصري يرد عليه

” آل الشيخ ” يمازح محمد صلاح وإعلامي مصري يرد عليه
ماجد محمد(صدى):

مازح رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، محترف ليفربول ونجم المنتخب المصري محمد صلاح ، بعدما افتتح تسديد الأهداف للفراعنة ، خلال اللقاء الودي أمام المنتخب البرتغالي ، ضمن استعدادات المونديال .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لازم يوحشنا قبل كاس العالم .
ورد عليه الإعلامي المصري عمرو أديب ، ليشاركه المزاح ، قائلًا ” صلاح بيشرب اللبن كل يوم الصبح والاكل المصري حيخليه يكمل لكاس العالم ٢٠٥٥ ” .


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 1 ساعة

وجه نكبه نكبهم يوم غرد هههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *