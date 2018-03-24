” آل الشيخ ” يمازح محمد صلاح وإعلامي مصري يرد عليه

ماجد محمد(صدى):

مازح رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، محترف ليفربول ونجم المنتخب المصري محمد صلاح ، بعدما افتتح تسديد الأهداف للفراعنة ، خلال اللقاء الودي أمام المنتخب البرتغالي ، ضمن استعدادات المونديال .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لازم يوحشنا قبل كاس العالم .

ورد عليه الإعلامي المصري عمرو أديب ، ليشاركه المزاح ، قائلًا ” صلاح بيشرب اللبن كل يوم الصبح والاكل المصري حيخليه يكمل لكاس العالم ٢٠٥٥ ” .