” آل الشيخ ” يمازح محمد صلاح وإعلامي مصري يرد عليه
مازح رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، محترف ليفربول ونجم المنتخب المصري محمد صلاح ، بعدما افتتح تسديد الأهداف للفراعنة ، خلال اللقاء الودي أمام المنتخب البرتغالي ، ضمن استعدادات المونديال .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لازم يوحشنا قبل كاس العالم .
ورد عليه الإعلامي المصري عمرو أديب ، ليشاركه المزاح ، قائلًا ” صلاح بيشرب اللبن كل يوم الصبح والاكل المصري حيخليه يكمل لكاس العالم ٢٠٥٥ ” .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 1 ساعة
وجه نكبه نكبهم يوم غرد هههههههه