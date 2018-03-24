بالصور.. مهرجان ” ربيع الشرقية ” في نسخته السادسة

نايف السالم(صدى):

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مهرجان ” ربيع الشرقية ” في نسخته السادسة ويستمر لمدة أربعة أيام وذلك في منتزه الملك فهد بالدمام، ويأتي المهرجان ضمن خطط وبرامج الأمانة والتي تهدف لإقامة فعاليات ومهرجانات على مدار العام لتنشيط السياحة في المنطقة الشرقية.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة إضافة إلى إقامة معرض مصاحب يشارك فيه العديد من الجهات المتخصصة في المجال الزراعي ونباتات الزينة ومستلزمات الحدائق والتجميل الخاصة بتنسيق وإنشاء الحدائق المنزلية.

كما يتضمن المهرجان منطقة مجاورة للمسرح بثلاث سجادات زهور، تضم أكثر من 500 ألف زهرة متنوعة، على مساحة تقدر بـ ١١ ألف متر تتكون من رسومات تعبر عن الاحتفال ببهجة الربيع، إضافة الى المسرح الروماني بمساحة 4.5 آلاف متر مربع يستوعب أكثر من ألف شخص، بالإضافة الى مسرح الفعاليات، والذي يقدم عروض الفرق الشعبية وعروض المسابقات، وهناك أيضا خيمة للفنون التشكيلية يعرض فيها لوحات لأهم الفنانين التشكيلين.