فتيات يعيدون اكتشاف محمد عبده

مليكة فؤاد(صدى):

يبدوا أن فنان العرب الكبير محمد عبده أعاد اكتشاف نفسه برغم تقدمه في العمر؛ ولكن من الطرافة أن المشاهد لأكثر مقاطع الهواة على اليوتيوب، ويلاحظ أن الفتيات الشابات يحتفلن على قديم الفنان محمد عبده؛ خصوصًا في المغرب العربي وجمهورية مصر العربية.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو لفتيات يتراقصن على أغاني فنان العرب القديمة، ومن الملفت للانتباه أنهن في الغالب ما دون الـ 25 عاما.

وعلق نشطاء على الفيس بوك على الظهور اللافت للفتيات مع أغاني فنان العرب؛ إلى أنه يعيد اكتشاف نفسه حتى بات في كل مكان بما في ذلك غرف النوم التي تستغلها الفتيات لسماع أغاني الفنان القدير والرقص على وصلاته الغنائية بشكل ملفت للانتباه، وهو ما اعتبروه أنه أثبت أنه فنان لكل الأجيال وسط ما أسموه الهبوط الفني والطربي للأغنية العربية.