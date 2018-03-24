صحافية إيطالية تؤلف رسائل غرام مقابل 85 دولاراً

اميرة خالد(صدى):

في عصر الإنترنت والاتصالات السريعة، يعود إيطاليون إلى الوسائل القديمة للتعبير عن مشاعرهم، ويدفعون المال للصحافية ميكول غراتسيانو لكتابة خطابات حب لهم.

وكشفت دوميتيلا ستيفانيني وزوجها عن حبهما لبعضهما البعض لأول مرة في خطابات قبل 18 عاماً، لكنهما عهدا بالمسؤولية الآن لكاتب خاص.

وتجلس الصحافية غراتسيانو إلى طاولة عشاء في وسط روما، وتقوم بإملاء الكلمات، بينما تقوم ستيفانيني بكتابة خطاب الحب بخط يدها الذي تأمل في أن يكون حافزاً لإعادة الدفء لمشاعر الحب بعدما تعرضت علاقتهما لمنعطف سيئ.

وتتولي غراتسيانو (39 عاماً)، صياغة الكلمات للرجال والنساء والمثليين والمتزوجين، الذين يقيمون علاقات سرية مقابل 70 يورو (85.90 دولار). وتلتقي بهم قبل تأليف هذه الخطابات.

وقالت غراتسيانو إن ” كتابة خطاب حب اليوم يعد ثورة ” ، وأضافت، “نكتب الكثير لكننا لا نهتم بما نكتبه… نكتب بسرعة على الهواتف الذكية دون الاهتمام بالتفاصيل… نستخدم الاختصارات ونبتعد عن ذلك الشعر… ذلك الرقي ” .