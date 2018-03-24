بالفيديو.. الأخضر يتعادل إيجابيًا مع أوكرانيا

ماجد محمد(صدى):

انتهى اللقاء الودي الذي أقيم اليوم الجمعة ، بين المنتخب الوطني الأول ونظيره الأوكراني ، بالتعادل الإيجابي ، بهدف لكل فريق .

وافتتح المنتخب الأوكراني تسديد الأهداف ، من خلال اللاعب أرتيم كرافتس ، في الدقيقة الـ 32 من عمر الشوط الأول ، ليلحقه الأخضر بتسجيل هدف التعادل للفريق خلال الدقيقة الـ 38 من نفس الشوط ، عبر فهد المولد .

وكان المنتخب الوطني قد التقى بالمنتخب الأوكراني ، مساء اليوم الجمعة ، على ملعب بلدة ماربيا الإسبانية ، وديًا ، ضمن مباريات المرحلة الثالثة من معسكر الإعداد والتأهيل لبطولة كأس العالم في روسيا .