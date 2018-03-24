بالفيديو.. ردود أفعال طريفة لأشخاص فوق جسر زجاجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف ، لردود أفعال أشخاص يعبرون جسر مرتفع من الزجاج .
وأظهر المقطع ، بعض الأطفال والأشخاص أثناء عبورهم من فوق الجسر ، حيث بدى الخوف يسيطر عليهم ، لدرجة أنهم تصرفوا بغرابة أثارت ضحك نشطاء مواقع التواصل ، ممن تعاطفوا في النهاية مع رد فعل الكلب الخائف من العبور .
كل ذولا عادي انا ماذبحني الى الكلب 😂😂😂😂 pic.twitter.com/o5AA54bu8Y
— مؤسسة البناء الهادي (@saas900) ٢٣ مارس، ٢٠١٨
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8043 ] نشر منذ 15 دقيقة
باين عليهم الخوف☺😁