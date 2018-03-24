بالفيديو.. ردود أفعال طريفة لأشخاص فوق جسر زجاجي

اميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف ، لردود أفعال أشخاص يعبرون جسر مرتفع من الزجاج .

وأظهر المقطع ، بعض الأطفال والأشخاص أثناء عبورهم من فوق الجسر ، حيث بدى الخوف يسيطر عليهم ، لدرجة أنهم تصرفوا بغرابة أثارت ضحك نشطاء مواقع التواصل ، ممن تعاطفوا في النهاية مع رد فعل الكلب الخائف من العبور .