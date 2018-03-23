وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفذ الإطلاق التجريبي لعمليات الموارد البشرية

سعيد العجل(صدى):

تأتي تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج التحول الوطني (2020) ، ورؤية المملكة (2030) الشؤون الإسلامية نفذت الإطلاق التجريبي لعمليات الموارد البشرية عن طريق السحابة الإلكترونية (كلاود) لفرع الباحه.

– نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإطلاق التجريبي لعمليات الموارد البشرية عن طريق السحابة الإلكترونية (كلاود) لفرع الوزارة بمنطقة (الباحة) وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متمثلة في ” وحدة خدمات الإنترنت ” كأول جهة حكومية تطلق لمنسوبيها الخدمات الذاتية لعمليات الموارد البشرية عن طريق السحابة .

صرح بذلك سعادة المدير العام للموارد البشرية بالوزارة الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود,وقال : إن هذا الإطلاق سيليه ــ إن شاء الله ـ إطلاق باقات من الخدمات لعمليات الموارد البشرية في الوزارة وفروعها في محتلف مناطق المملكة .

وأضاف إن هذا الإطلاق يأتي بناءً على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. ، ومتابعة معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشادالدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري, لمديري عموم فروع الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية لتطبيق برنامج السحابة الإلكترونية (كلاود) .

واختتم الاستاذ خالد المرشود ــ تصريحه ـــ قائلاً : إن تنفيذ الوزارة لمثل هذه البرامج ، والتطبيقات التقنية تأتي في إطار التوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على أتمتت جميع الإجراءات الحكومية لتحقيق أهداف ومبادرات برامج التحول الوطني (2020) ، ورؤية المملكة (2030) ، وبتوجيهات ودعم من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة .