خبير عسكري يؤكد ضلوع إيران في اعتراض الطائرة السعودية

نايف السالم(صدى):

أكد جستن برونك، وهو خبير في القتال الجوي في رويال معهد الخدمات المتحدة لموقع بزنس إنسايدر الأمريكي، ” أن التحليل السعودي للصاروخ الذي استهدف الطائرة المقاتلة صحيح ” .

وتابع: أنه التحليل السعودي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك في أن إيران تواصل تسليح الحوثيين في اليمن ” .

وأكد الخبراء الذين قاموا بتحليل الفيلم الذي نشره المتمردون الحوثيون، أنه ينتمي للطراز الروسي R-27T، وهو صاروخ يعود إلى الحقبة السوفيتية، والذي عُثر عليه عادةً مُعلق في جناح طائرة روسية الصنع.

وأوضح الخبراء العسكريون أن ظهور هذه المعدات في اليمن يشير إلى مواصلة إيران دعمها الواضح لعناصر الحوثيين، والذين تحرص دومًا طهران على إمدادهم بأحدث تقنيات صناعة الصواريخ الباليستية، والتي استهدف بعضها المملكة على مدار الأشهر الماضية، وتصدت له قوات الدفاع الجوي بشكل رئيسي.